Apple анонсувала операційну систему macOS Mojave із затемненим режимом

Apple перенесла на macOS Mojave кілька додатків із мобільної операційної системи iOS.

Нова операційна система для настільних комп'ютерів macOS Mojave отримає функцію Dark Mode із затемненими елементами управління і більш помітним контентом.

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Про це Apple повідомила під час презентації нових продуктів на конференції WWDC, передає Медуза.

Також в macOS Mojave буде представлена оновлена версія магазину додатків Mac App Store з редакційними матеріалами і збірками. На вкладці Discover будуть відображені нові та оновлені додатки, а на вкладці Create, Work, Play і Develop - програми для конкретних проектів і завдань.

Крім того, Apple перенесла на macOS Mojave кілька додатків з мобільної операційної системи iOS - «News», «Акції», «Диктофон» і «Будинок».

Компанія пообіцяла, що з кінця 2019 року сторонні розробники зможуть переносити в macOS свої додатки, створені для iOS.

Офіційна версія macOS Mojave стане доступна восени 2018 року.

Як повідомляв УНІАН, компанія Apple на презентації 4 червня у каліфорнійському Сан-Хосе представила версію 12 мобільної операційної системи iOS. Нова версія буде підтримуватися на ті ж пристрої, що й iOS 11. Додатки, як заявили в Apple, будуть запускатися на 40% швидше, клавіатура запрацює на 50% швидше, камера - на 70%. Швидкий запуск та відключення стосуватиметься всіх пристроїв.