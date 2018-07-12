Apple найняла інженера з Google для удосконалення Siri

Apple неодноразово піддавалася критиці через те, що Siri абсолютно не відповідає сучасним вимогам.

Джон Джаннандреа, колишній глава підрозділу Google по пошуку і штучному інтелекту, стане керівником відділу "машинного навчання та стратегій штучного інтелекту".

53-річний шотландський інженер буде контролювати команду, яка працює над Core ML і Siri, передає Новое время.

Core ML - це система навчання Apple для додатків. Це допомагає розробникам легко запускати інструменти штучного інтелекту на мобільних пристроях, і для Apple важливо зберегти лідерство в сфері найсучасніших додатків в світі. Також Джаннандреа продовжить працювати над технологіями, які включають обробку мови і тексту і надання корисної інформації користувачам. Цей функціонал в Apple використовується в Siri.

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Ця робота підпадає під категорію "природного розуміння мови" або NLU, під-галузі штучного інтелекту, яка призначена для навчання комп'ютерів розумінню людської мови. Це неймовірно складно, але Джаннандреа сказав, що вважає, що це найзахоплююча частина ШІ. В інтерв'ю 2017 року його навіть згадав про розуміння природної мови як про "святий Грааль для прикладного штучного інтелекту".

Siri була представлена ​​в 2011 році, але відтоді її розвиток загальмувався і багато в чому, Siri - всього лише автовідповідач. Зараз вона вже не може конкурувати з такими просунутими голосовими асистентами, як Amazon Alexa або помічник Google. Apple неодноразово піддавалася критиці з-за того, що Siri абсолютно не відповідає сучасним вимогам.

Перед тим, як перейти в Apple, Джон Джаннандреа працював вісім років в Google, де також займався технологіями машинного навчання. Крім цього, він заснував стартапи Tellme Networks і Metaweb Technologies. TellMe керував телефонною лінією, яка використовувала розпізнавання голосу, щоб відповідати на запити абонентів про такі речі, як погода і фондовий ринок.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Google відмовилися від розробки штучного інтелекту у військових цілях.