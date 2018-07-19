В Ізраїлі випробували дрон-камікадзе, який поміщається в рюкзаку (відео)

Дрон Rotem можна використовувати як для розвідки, так і для ураження цілей.

Ізраїльська компанія Israel Aerospace Industries провела демонстраційні випробування перспективного дрона-камікадзе, який однаково ефективно можна використовувати як для розвідки, так і для ураження цілей.

Як передає N+1, апарат отримав назву Rotem. При виконанні деяких бойових завдань може знадобитися проведення розвідки і якнайшвидше знищення виявлених цілей противника. Для цих цілей використовуються баражуючі боєприпаси, більшість з яких виконані у вигляді безпілотників літакового типу з розвідувальними системами і фугасною бойовою частиною.

Передбачена можливість скасування команди на знищення цілі. У цьому випадку апарат перестає летіти до цілі, набирає висоту і починає кружляти у повітрі, чекаючи нової команди оператора.

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Дрон-камікадзе Rotem можна складати і переносити в рюкзаку. У складеному вигляді розміри апарата становлять всього 97 сантиметрів у довжину, 18 сантиметрів у ширину і 13 сантиметрів у висоту.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Сінгапурі почали розробку дронів з кулеметами.