У Сінгапурі почали розробку дронів з кулеметами

Подібні апарати можна буде використовувати, зокрема, для боротьби з терористами у захоплених будівлях.

Сінгапурська компанія ST Kinetics зайнялася розробкою безпілотних бойових дронів, оснащених стрілецькою зброєю.

Читайте такожДруг чи ворог? Чого чекати людству від розвитку штучного інтелекту (лонгрід)Як повідомляє N+1, посилаючись на jane's 360, перші прототипи повітряних і наземних безпілотників повинні бути представлені до кінця 2019 року.

Відзначається, що в даний момент малих дронів з власним озброєнням, що випускаються серійно, не існує. Подібні апарати можна було б використовувати для боротьби з терористами у захоплених будівлях, а також для забезпечення вогневої підтримки поліцейських підрозділів.

Першим апаратом, який компанія має намір створити в рамках програми, буде октокоптер Stinger. Дрон буде оснащено тепловізором, відеокамерою високої чіткості та кулеметом калібру 5,56 міліметри з магазином на сто патронів. Тривалість польоту апарата в повному бойовому оснащенні складе близько 30 хвилин.

Дрон буде оснащено спеціальною системою, здатної компенсувати віддачу зброї. Інші подробиці розробки не уточнюються.

Раніше Україна показала на виставці озброєнь в Абу-Дабі нового "дрона-камікадзе". Представлена українською стороною система під назвою RAM UAV відноситься до різновиду систем озброєння, в яких апарат-боєприпас автономно «гуляє» над заданим простором протягом певного часу в пошуках мети, і атакує її у разі виявлення.