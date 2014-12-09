У Китаї почали виробляти електроенергію зі старих банкнот

У китайській провінції Хенань розпочався експеримент з вироблення електрики зі старих банкнот. Про це повідомляє Lenta.ru з посиланням на «Женьмінь жібао».

Купюри, непридатні для подальшого використання, збираються в філіалі Центрального банку в місті Чженчжоу. Там їх розтирають у порошок, а при його утилізації виробляється електрика. За підрахунками банківських службовців, з однієї тонни старого паперу виходить 660 кіловат електроенергії. У підсумку, враховуючи швидкість виведення грошей з обігу, тільки в одній Хенань можна заощадити 4000 тонн вугілля в рік.

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Китайська валюта офіційно називається «женьміньбі», грошовою одиницею є юань. Китайські торговці зазвичай неохоче приймають старі банкноти, оскільки з їхнім обміном в банках виникають труднощі. Враховуючи, що в майбутньому планується поширити практику отримання електроенергії з купюр на весь Китай, ця проблема може зникнути.