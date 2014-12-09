Фахівці NASA виявили на Марсі залишки стародавнього озера
Якщо ця гіпотеза правильна, зазначають у NASA, то атмосфера стародавнього Марса могла підтримувати плюсову температуру і вологий клімат по всій планеті.
Фахівці NASA припустили існування стародавнього озера або ланцюга озер на Марсі на основі нових даних, які передав марсохід Curiosity.
Як передає ТСН, апарат виявив, що основа гори Еоліда в кратері Гейла має шарувату структуру з різним хімічним складом. Крім того, вчені помітили характерну систему каналів, що має форму дельти земних річок. Вони припустили, що Еоліда з`явилася в результаті багаторазового наповнення і висихання стародавнього озера в кратері Гейл, які відбувалися протягом приблизно 10 млн років. Таким чином, в далекому минулому, вважають вчені, в кратері перебувала не гора, а озеро або ланцюг озер.
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Якщо ця гіпотеза правильна, зазначають у NASA, то атмосфера стародавнього Марса могла підтримувати плюсову температуру і вологий клімат по всій планеті. Щоправда, нині не вдається пояснити, яким чином це могло відбуватися. Раніше вважалося, що плюсова температура і вологий клімат підтримувався тільки в деяких районах планети, а також під поверхнею.