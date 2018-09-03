Названо імена перших космонавтів ОАЕ

На МКС вони полетять у квітні наступного року.

Двоє громадян Об'єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ) – Султан Сейф Аль Неяді, професор інформаційних технологій, і Хазза Алі Аль Мансурі, військовий пілот, обрані першими еміратським космонавтами. Читайте такожУ американців з'являться конкуренти: ОАЕ оголосили набір в першу команду космонавтів Підготовку вони будуть проходити в Росії і полетить на Міжнародну космічну станцію (МКС) в квітні 2019 року, передає The National. Вони проведуть 10 днів на космічному кораблі «Союз» у складі міжнародного екіпажу, де будуть займатися науковими дослідженнями.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter