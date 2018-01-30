В ОАЕ з'явиться перша в світі лікарня для космонавтів

У Дубаї оголошено про початок будівництва першого в світі госпіталю для космонавтів.

Перша в світі лікарня для космонавтів Emirates Space Hospital буде побудована в Об'єднаних Арабських Еміратах, повідомили представники міністерства охорони здоров'я та профілактики країни.

Читайте такожУ американців з'являться конкуренти: ОАЕ оголосили набір в першу команду космонавтівЛікарня буде орієнтована на реалізацію програми UAE Centennial 2071 і Національної космічної програми (National Space Programme). Лікувальний заклад стане прикладом того, як телемедицина буде використовуватися в майбутньому: вона буде доступна не тільки в лікарнях, але і в космосі, повідомляє russianemirates.com.

Зокрема, лікарня запропонує найсучасніші методи лікування хронічних захворювань: досить буде ввести наноробота в кровотік, а він сам знайде хворі клітини в організмі і вилікує їх. Проект буде протестований на Землі і на Марсі.

У числі основних захворювань, лікування яких буде пропонувати лікарня, рак і цукровий діабет.