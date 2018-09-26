Google, Facebook і Twitter домовилися боротися з фейковими новинами в ЄС

У рамках цієї угоди компанії сказали, що будуть підтримувати зусилля, спрямовані на розробку показників надійності у співпраці з інформаційними організаціями.

Google, Facebook, Twitter та інші технічні і рекламні компанії затвердили угоду, відповідно до якої взяли на себе зобов'язання втілювати нові заходи та інвестувати у нові технології для боротьби з поширенням фейкових новин у мережі в Європі.

Як повідомляє УП з посиланням на Bloomberg, спеціальний альянс, до складу якого входять компанії Mozilla Corp. та рекламні бізнес-організації, має намір представити свій кодекс поведінки в середу Європейській Комісії.

Агентство нагадує, що у квітні в ЄС закликали веб-платформи та соцмережі представити план щодо того, як скоротити поширення фейкових новин в Інтернеті або регулювати його, якщо їм не вдасться зменшити рівень дезінформації.

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Пропозиція надійшла їм на фоні тиску США і ЄС на підтримувані Кремлем компанії, які через соцмережі розповсюджували дезінформацію для впливу на американські президентські вибори 2016 року та голосування щодо Brexit у Великій Британії.

Європейські чиновники сподіваються запобігти або мінімізувати повторення проблеми напередодні виборів до ЄС наступної весни.

Технічні компанії, які потрапили під критику консерваторів США щодо предмету упередженості, заявляють, що вони намагаються вирішити проблему так, щоб не обмежувати свободу вираження поглядів.

Відповідно до нового плану, компанії будуть інвестувати в продукти, технології та програми, які допомагають людям у Європі приймати обґрунтовані рішення, коли вони стикаються з новинами в Інтернеті, які можуть бути хибними, та визначити пріоритет автентичної інформації в рейтингах пошуку або інформаційних каналах.

У рамках цієї угоди компанії сказали, що будуть підтримувати зусилля, спрямовані на розробку показників надійності у співпраці з інформаційними організаціями.

Група також взяла на себе зобов'язання щодо політики, спрямованої на запобігання рекламі з розповсюдженням дезінформації, наприклад, шляхом обмеження рекламних послуг для партій, які постійно викривляють інформацію в Інтернеті.

Компанії також погодились, за певних обставин, допомагати рекламодавцям відстежувати розміщення оголошень.

Раніше УНІАН повідомляв, що компанії Facebook, Twitter, Google і Microsoft оголосили про запуск спільного проекту Data Transfer Project. Метою проекту є контроль над даними користувачів, розміщених на сервісах.