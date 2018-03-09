Фейкові новини поширюються у Twitter набагато швидше справжніх – дослідження

Особливо це стосується новин політики, меншою мірою - новин про теракти, стихійні лиха та фінанси.

Фейкові новини розповсюджуються в соцмережі Twitter набагато швидше і ширше, ніж справжні.

Читайте такожРозкрито внутрішні правила Facebook щодо сексу, тероризму і насильства - The GuardianЯк повідомляє Reuters, до такого висновку прийшли вчені Массачусетського технологічного інституту. Фахівці проаналізували близько 126 тисяч повідомлень, залишених у Twitter з 2006 по 2017 рік, і виявили, що недостовірна інформація ретвітиться користувачами на 70% частіше, ніж справжні новини.

Дослідження, опубліковане журналом Science, як наголошується, стало однією з найбільш серйозних спроб аналізу динаміки розповсюдження фейкових новин в соцмережах.

Інформацію, яку аналізували вчені, перевіряли шість незалежних фактчекінгових організацій, зокрема - Snopes і Politifact.

Згідно з висновками вчених, фейкові новини поширюються набагато швидше за усіма категоріями. Особливо це стосується новин про політику, меншою мірою - новин про тероризм, стихійні лиха, науку, фінанси та «міські легенди».

При цьому, таку динаміку забезпечують, в основному, справжні користувачі, а не автоматизовані «боти».

Раніше Папа Римський Франциск назвав фейкові новини "серйозним гріхом". Понтифік розкритикував журналістів, які драматизують старі скандали і роблять новини з сенсацій.