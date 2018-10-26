Неймовірний і чарівний космос: у мережі показали роботи переможців конкурсу астрофотографії (фотогалерея)

Названі переможці міжнародного конкурсу Insight Astronomy Photographer of the Year 2018.

Щорічний конкурс астрофотографії Insight Astronomy Photographer об'єднав найбільш захоплюючі зображення космосу: автори на суд журі представили як знімки величезних галактик в мільйонах світлових років від нас, так і захоплюючі образи нічного неба, зняті з землі.

Конкурс Insight Astronomy Photographer of the Year в 2018 році складався з дев'яти основних категорій: небесний краєвид, полярне сяйво, люди і космос, наше сонце, наший місяць, планети, комети і астероїди, зірки і туманності, галактики, а також юний астро-фотограф року.

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Гран-прі конкурсу і приз в 10 тисяч фунтів присудили Бреду Голдпейнту за фото під назвою "Транспорт душі". Журі вразило поєднання безмежного ландшафту і самотнього фотографа, який знімає зоряне небо.

Конкурс проводиться Королівською Грінвіцькою обсерваторією спільно з компанією Insight Investment та журналом BBC Sky at Night Magazine, за підтримки Європейської Південної обсерваторії.