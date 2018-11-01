Зіткнення з іншою галактикою зробило Чумацький Шлях товстішим

Незважаючи на те, що астрономи вже давно вивчають Чумацький Шлях, наші знання про нього все одно містять багато прогалин.

Зіткнення з іншою галактикою близько 10 мільярдів років тому наповнило околиці Чумацького Шляху новими зірками і зробило його диск товстішим.

Про це повідомляється в статті, опублікованій в журналі Nature, передає N+1.

Незважаючи на те, що астрономи вже давно вивчають Чумацький Шлях, наші знання про нього все одно містять багато прогалин. Наприклад, дослідників давно цікавить питання про те, яким чином утворилося його гало - масштабна структура із зірок, темної матерії й газу, яка оточує галактичний диск.

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Згідно з сучасними моделями, воно могло сформуватися в результаті неодноразових зіткнень з іншими, більш компактними галактиками, залишки яких були поглинені Чумацьким Шляхом. Проте точне число цих зіткнень, а також коли вони відбулися, досі залишалося невідомим.

Аміна Хельмі з Гронінгенського університету разом з колегами знайшла відповідь на це питання. Астрономи зробили висновок, що основна частина внутрішнього гало Чумацького Шляху сформувалася в результаті зіткнення з менш масивною галактикою близько 10 мільярдів років тому.

До такого висновку дослідники прийшли, проаналізувавши хімічний склад, вік, розподіл і траєкторію руху зірок з каталогу, отриманого телескопом Gaia.

Відео: NPG Press

Аналізуючи дані, вчені помітили, що значна частина зірок гало, що знаходяться поблизу Сонця, пов'язана з деякою великою кінематичною структурою. Порівняння розподілу швидкостей небесних тіл з результатами моделювання зіткнення Чумацького Шляху з іншого галактикою показує, що, швидше за все, вони є "прибульцями". На користь цієї гіпотези також говорить і зміст у світилах стабільних елементів, утворених в результаті альфа-процесу, і заліза.

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Альфа-елементи виробляються, коли вмирають великі зірки і відбувається вибух наднових II типу, а залізо - при вибуху наднової типу I, який виникає в подвійних системах. Зазвичай галактиках співвідношення [α/Fe] в зірках з часом зменшується (в той час як їх металічність [Fe/H] зростає). Як показують дані Gaia, багато зірок, що входять до складу кінематичної структури, мають низький вміст альфа-елементів, що також свідчить на користь їх позагалактичного походження. Крім того, вони мають різну металічність, що вказує на те, що вони формувалися поступово, а не в результаті єдиного спалаху зореутворення.

Згідно з розрахунками астрономів, галактика, яка отримала назву Гайя-Енцелад, мала масу 6×108 сонячних. Її можна порівняти з Малою Магеллановою Хмарою, карликовою галактикою-супутником Чумацького Шляху. Зіткнення з об'єктом такого розміру повинно було розігріти молодий галактичний диск, сформувавши більш товстий сучасний диск.

Як повідомляв УНІАН раніше, нові дослідження показали, що Чумацький Шлях за секунду розширюється приблизно на 500 метрів за рахунок формування нових зірок на околицях. Ці висновки також стосуються інших схожих галактик.

На підставі отриманих даних учені вирахували, що межі Чумацького Шляху розширюються на 15 мільярдів кілометрів в рік.