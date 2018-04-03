Наша Галактика розширюється щосекунди: вчені пояснили, чому

Нові дослідження показали, що Чумацький Шлях за секунду розширюється приблизно на 500 метрів за рахунок формування нових зірок на околицях. Ці висновки також стосуються й інших схожих галактик.

На підставі отриманих даних учені вирахували, що межі Чумацького Шляху розширюються на 15 мільярдів кілометрів за рік.

Це складає десяту частину відстані між Сонцем і нашою планетою, передає Naked Science.

Читайте такожТелескоп "Хаббл" зробив дивовижне фото однієї з найбільш самотніх галактик у Всесвіті

"Чумацький Шлях і так був не найменшою галактикою, однак тепер ми з'ясували, що його видима частина повільно, але постійно зростає у міру формування нових зірок на краю його диска. До того часу, коли Сонце почне вмирати, розміри Галактики збільшаться приблизно на 5%", — говорить іспанський астроном Христина Мартінес-Ломбілла.

Варто зазначити, що швидкість розширення відносно невелика. Між тим через кілька мільярдів років гіпотетичні сторонні спостерігачі зможуть розрізнити зміни у розмірах Чумацького Шляху.

Як повідомляв УНІАН, астрономи за допомогою орбітального телескопа Hubble виявили галактику, в якій майже немає темної матерії.