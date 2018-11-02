Київ направив у Facebook запит щодо масштабного витоку даних українських користувачів

Хакери розкрили особисті дані майже 50 тисяч українських користувачів соцмережі.

Заступник міністра інформаційної політики України Дмитро Золотухін направив в офіс Facebook запит щодо інформації про витік даних особистих акаунтів, який зачепив, зокрема, десятки тисяч українських користувачів.

Про це сам Золотухін повідомив у своєму Facebook.

Читайте такожХакери тестують кібер-зброю в Україні перед тим, як застосувати її проти всього світу - експерт з кібербезпеки

«Я знаю про проблему. Працюю над перевіркою. Запит на офіс ФБ надіслав», – зазначив Золотухін.

Раніше повідомлялось, що в мережу витікла інформація 257 тисяч акаунтів Facebook, у 81 тисяч з них доступні навіть особисті повідомлення. За даними журналістів, найактивніше у масиві даних представлена Україна: 47 тисяч користувачів. 12 тисяч акаунтів належать громадянам РФ.

Всього на сайті хакерів було доступно майже 200 розділів по країнам, у вибірці є акаунти країн СНД, а також Великобританії, США та Бразилії.

Хакери, що оприлюднили дані, стверджують, що володіють даними 120 млн користувачів, і готові продати весь масив інформації будь-кому за 12 млн доларів.