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Маск показав відео з нового швидкісного тунелю під Лос-Анджелесом

21:01, 04 листопада 2018
Наука та IT
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Ілон Маск анонсував відкриття першого швидкісного тунелю під Лос-Анджелесом 10 грудня / REUTERS

Засновник компаній SpaceX, Tesla та The Boring Company Ілон Маск показав відео з швидкісного тунелю під Лос-Анджелесом, який мав бути відкритий 10 грудня.

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«Пройшов уздовж всього тунелю тунелю Boring Co під Лос-Анджелесом сьогодні ввечері. Тривожно довго», - зазначив підприємець.

Раніше Маск повідомив, що перший підземний тунель під Лос-Анджелесом буде відкрито 10 грудня.

Будівництвом мережі тунелів займається The Boring Company, заснована Маском в 2016 році. Пересуватися по артеріях тунелю автомобілі будуть на спеціальній платформі, яка при початку та завершенні поїздки буде підніматися з автомобілем на поверхню. Швидкість руху може досягати 200 км/ч.

Керує роботою інженер SpaceX Стів Девіс.

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Теги: #Ілон Маск#тунель#Лос-Анджелес