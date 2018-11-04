Маск показав відео з нового швидкісного тунелю під Лос-Анджелесом

Будівництвом мережі тунелів займається The Boring Company, заснована Ілоном Маском у 2016 році.

Засновник компаній SpaceX, Tesla та The Boring Company Ілон Маск показав відео з швидкісного тунелю під Лос-Анджелесом, який мав бути відкритий 10 грудня.

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«Пройшов уздовж всього тунелю тунелю Boring Co під Лос-Анджелесом сьогодні ввечері. Тривожно довго», - зазначив підприємець.

Раніше Маск повідомив, що перший підземний тунель під Лос-Анджелесом буде відкрито 10 грудня.

Будівництвом мережі тунелів займається The Boring Company, заснована Маском в 2016 році. Пересуватися по артеріях тунелю автомобілі будуть на спеціальній платформі, яка при початку та завершенні поїздки буде підніматися з автомобілем на поверхню. Швидкість руху може досягати 200 км/ч.

Керує роботою інженер SpaceX Стів Девіс.