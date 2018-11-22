Революційний літак без двигунів здійснив перший політ

У літака немає ані реактивного двигуна, ані гвинтів, він рухається завдяки магнітному полю.

Перший «твердотілий» літак, у тяговій системі якого немає жодної рухомої деталі, здійснив свій перший успішний політ, подолавши символічну відстань в 60 метрів.

Таким чином, він довів, що важчі за повітря машини можуть літати без реактивних чи гвинтових двигунів, пише The Guardian. Політ відображає прорив у технології «іонічного вітру», який використовує потужне електричне поле для генерації заряджених іонів азоту. Ці частинки в свою чергу виштовхуються із задньої частини літака, створюючи тим самим тягу.

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Професор аеродинаміки Массачусетського технологічного інституту Стів Баррет сказав, що на створення такої машини його надихнула наукова фантастика, якою він захоплювався в дитинстві.

«Я був великим фанатом Star Trek. В ті часи я думав, що в такому майбутньому точно повинні бути літаки, які літають безшумно і без рухомих деталей. У них точно не повинно бути пропелерів чи турбін. Тож я почав шукати, як фізика може зробити такі польоти без рухомих часин можливими. А потім натрапив на концепцію, відому під назвою іонічний вітер, яка вперше вивчалася в 1920-х роках», - сказав Баррет, додавши, що в ті часи вченим не вдалося добитися значного прогресу в цій технології.

До «іонічних вітрів» повернулися в 1950 роках, коли вчені вирішили, що їх можна використати в авіаційній техніці. Але, за словами вченого, йому знадобилося близько п’яти років, щоб зрозуміти, як саме можна ефективно створювати «іонічний вітер».

Літак-прототип має дріт на передній частині крил, через які проходять 40 тисяч вольт електричного струму. Цього достатньо, щоб створити «електричні хвилі», які заряджають молекули повітря біля дроту. Ці заряджені молекули потім протікають вздовж електричного поля до другого дроту, зіштовхуючись з іншими молекулами повітря на своєму шляху і передаючи їм свій заряд. Ці молекули потім створюють потік в задній частині літака, забезпечуючи таким чином тягу.

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Таким чином, вчені створили тягову систему, яка повністю живиться електрикою, не створює шуму і потенційно може досягти такої ж потужності, як і сучасні реактивні двигуни.