В Ізраїлі знайдено золоті монети часів хрестових походів

Рідкісна знахідка була виявлена в щілині в стіні кам'яного будинку. У бронзовому глечику було 24 золотих монети.

Ізраїльські археологи виявили захований 900 років тому глечик з золотими монетами на розкопках стародавнього міста Кесарія.

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Рідкісна знахідка була виявлена в щілині в стіні кам'яного будинку. У бронзовому глечику було 24 золотих монети, а також одна золота сережка, передає Бі-бі-сі.

Судячи з усього, господарі скарби збиралися повернутися і забрати його, але зробити їм це з невідомих причин не вдалося.

Ізраїльські археологи кажуть, що власники скарбу мали бути багатими людьми, оскільки кожна з монет була еквівалентна річному доходу тогочасного селянина.

За словами археологів, господарі монет могли бути вбиті після того, як Кесарію захопили хрестоносці в 1101 році.

Скарби були виявлені в стіні будинку періоду Аббасидської і Фатимидської династій.

"Це свідчення одного з найдраматичніших періодів історії Кесарії: її завоювання хрестоносцями", - говориться в повідомленні про відкриття скарбу на сайті Управління старовини Ізраїлю.

Відповідно до літописів, майже всі жителі Кесарії були вбиті військами Балдуїна I Єрусалимського, який правив Святою Землею між 1100 і 1118 роками.

"Можна припустити, що власник скарбу та його родина були вбиті, або продані в рабство, і так і не змогли повернутися і забрати його", - кажуть очільники археологічної експедиції Петер Гендельман і Мохаммед Хатар.

Монети були знайдені поблизу попередніх виявлених схованок - чашею з золотими і срібними монетами, знайденою в 1960-х роках, і колекцією бронзових судин, виявленою в 1990-і роки. Ці скарби виставлені в Ізраїльському музеї в Єрусалимі.

У 2015 році аквалангісти випадково виявили найбільшу колекцію золотих момент на середземноморському узбережжі Ізраїлю. На дні моря лежали понад 2 тис. золотих монет тисячолітньої давності.