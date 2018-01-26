Знахідка в Ізраїлі перевернула теорію міграції людей із Африки

Ізраїльські археологи виявили найдавніші на сьогоднішній день останки сучасної людини за межами Африканського континенту. За словами Ісраеля Гершковіца, співавтора роботи, у 2002 році студент виявив в ізраїльській печері Міслія ліву частину верхньої щелепи.

Стаття про результати дослідження опублікована в журналі Science.

Застосувавши три різних техніки датування, вчені з'ясували, що щелепа належала Homo sapiens, що жив 177-194 тис. років тому. Раніше найбільш древні останки людини за межами Африки датувалися періодом 90-120 тис. років тому.

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Крім останків поблизу печери були знайдені кам'яні інструменти, виконані в так званій леваллуазькій техніці. Це означає, археологи вважають, що поява цього методу обробки каменю була пов'язана з появою сучасних людей в цьому регіоні Близького Сходу. Інші артефакти, знайдені в печері, вказують на те, що серед людей були мисливці на великих тварин – оленів, газелей і турів.

Ці знахідки доводять, що сучасні люди мігрували з Африки мінімум на 50 тис. років раніше, ніж вважалося раніше. «Більш рання міграція з Африки припускає, що культурні або генетичні обміни з давніми місцевими популяціями відбувалися раніше, ніж вважалося раніше. Це збігається з недавніми генетичними доказами більш ранньої міграції людей з Африки», — пояснив Рольф Кам, палеоантрополог з Бірмінгемтонського універстету (США).