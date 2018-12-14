Перший європейський Hyperloop побудують в Швейцарії

Будівництво трикілометрової траси планують розпочати у другій половині 2019 року.

Швейцарія отримає перший в Європі випробувальний трек Hyperloop, за допомогою якого проведуть дослідження в області надшвидкісного вакуумного наземного транспорту.

Про це повідомляє The Local.

Проект реалізують у комуні Колломбей-Мураз кантону Вале. Він перебуває у веденні некомерційної дослідної установи EuroTube у партнерстві зі Швейцарськими федеральними залізничними дорогами (SBB).

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Будівництво трикілометрової траси планують розпочати у другій половині 2019 року. Відзначається, що випробувальний трек для перевезення вантажів буде схожий на велику вакуумну трубу. Теоретично капсули в трубі зможуть переміщатися зі швидкістю до 1100 км на годину, але максимальна швидкість у швейцарському Hyperloop буде 900 км на годину.

Автори проекту зазначають, що вакуумні умови в трубі дозволяють переміщатися не тільки дуже швидко, але і вельми енергоефективно. Концепція транспорту з повітряним тиском стала популярною відтоді, як підприємець і винахідник Ілон Маск розробив концепцію Hyperloop Alpha для надшвидкого поїзда з вакуумною та магнітною левітацією.

Маск і його інженери опублікували документацію про те, як проект може працювати, а потім попросили інших дослідників розвинути цю ідею. Так, натхненний ідеями Маска студент із Швейцарії спроектував підводний поїзд, який курсуватиме зі швидкістю 500 км/год і з'єднає Лозанну і Женеву.

Як повідомляв УНІАН, перша лінія вакуумного поїзда по технології Hyperloop може бути запущена в Україні у найближчі 5 років. Про це влітку повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян.