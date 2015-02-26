Google створила програму "Агент", яка здатна самостійно навчатися проходженню ігор
Розробники вважають, що це перший крок, який доводить, що програми можуть навчатися самостійно.
Дослідники компанії Google створили комп'ютерну програму, яка вміє самостійно навчатися проходження комп'ютерних ігор і в перспективі зможе змагатися навіть з досвідченими гравцями. Про свої досягнення вони розповіли на сторінках наукового журналу "Нейчур", пише ТАСС.
Програма "Агент", як її охрестили дослідники з підрозділу відповідального за розробку штучного інтелекту (ШІ) Deep Mind, самостійно освоїла 49 різних ретро-ігор і "придумала" свої способи їх проходження. За твердженням розробників, в деяких випадках комп'ютер приймав такі рішення, до яких вони самі не відразу домитикували.
В якості наочної демонстрації можливостей "Агента" Deep Mind опублікували відео, на якому "молодий ШІ" вчиться грати в "Арканоід": за допомогою платформи він відбивав віртуальний м'яч і розбивав "стіну", що складається з невеликих блоків. І якщо спочатку він ледь розумів, що від нього взагалі потрібно, то через 600 партій "Агент" не тільки навчився стабільно відбивати "м'яч", але і відправляти його за "стіну", роблячи в ній тунелі.
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Свій винахід вчені називають не інакше як проривом в області створення ШІ. На відміну від розробленого в 1997 році компанією "Ай-бі-ем" комп'ютера і однойменної програми Deep Blue, яка в 1997 році здобула сенсаційну перемогу в шаховій партії проти самого Гаррі Каспарова, "Агент" може навчатися в буквальному розумінні з нуля.
"Створюючи Deep Blue, інженери і програмісти заклали в програму необхідні знання, - пояснив засновник Deep Mind Деміс Хассабіс, додавши, що розроблені його командою алгоритми дозволяють "Агенту" вчитися на своїх помилках і навчатися самостійно, не володіючи ніякими початковими знаннями. "Це перший крок, який доводить, що програми можуть навчатися самостійно", - заявив Хассабіс.
Крім розваг, творці алгоритму бачать його застосування і в цілком серйозних сферах - наприклад, при створенні автономних автомобілів, що пересуваються без участі водія.