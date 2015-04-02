Вчені протестували систему "бездротового зв'язку" між мозком та біонічним протезом (фото)

Команда нейрофізіологів та інженерів розробила й успішно перевірила на практиці унікальну систему "бездротового зв'язку" між мозком та біонічними кінцівками, підключивши за її допомогою кіберруку до нервової системи інваліда, передає РІА Новости із посиланням на журнал Frontiers in Neuroscience.

"Нейропротези, що Існують сьогодні, повертають людям деякий рівень рухливості і самостійності, проте їм ще дуже далеко до спритності і простоти у використанні, яка характерна для наших природних рук, особливо якщо справа стосується затримання і захоплення якихось предметів", - заявив Хосе Контрерас-Відаль (Jose Contreras-Vidal) з університету Х'юстона (США).

Нейроінтерфейс Відаля та його колег є звичайною електроенцефалографічною "шапкою", за допомогою якої зчитуються сигнали мозку, і спеціальний комп'ютерний алгоритм, який витягує з них інформацію, що стосується руху рук людини.

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Робота цієї програми, шапки і підключеного до неї нейропротеза, який був встановлений на культю руки, була перевірена за сприяння 54-річного американця-інваліда, який погодився взяти участь в експерименті, а також кількох здорових чоловіків і жінок, які виявили бажання покерувати "зайвою" кінцівкою.

Як показав досвід, "бездротова" передача команд людини у кібернетичну руку ні в чому не поступалася класичним методам підключення нервової системи до штучних кінцівок через імплантацію електродів у мозок або в нерви у культях рук.

Наприклад, підопічному вчених успішно вдавалося захопити і підняти пляшку з водою, кредитку та інші об'єкти у 80% випадків. За словами Відаля, цей показник можна поліпшити до 100% шляхом подальших тренувань із протезом і поліпшення алгоритму обробки сигналів, що надходять із мозку.

Такі кібернетичні протези не вимагають спеціального догляду, навчання та постійного медичного втручання - для керування ними інваліду досить уявити, що він рухає рукою чи дістає нею бажаний предмет. Як сподіваються вчені, зручність їхнього винаходу допоможе таким кіберкінцівкам швидко вийти зі стін лабораторій у медичну практику.

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