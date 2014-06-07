Panasonic почне продаж екзоскелетів у 2015 році - ЗМІ

Японська корпорація Panasonic планує в 2015 році почати комерційний продаж екзоскелетів - пристроїв, які дозволяють людині з легкістю піднімати важкі вантажі. Про це повідомляє ИТАР-ТАСС з посиланням на японські ЗМІ.

Екзоскелет Power Loader являє собою костюм, з жорстким зовнішнім каркасом. Центральний комп'ютер управляє підтримуючими елементами з гнучких планок, які кріпляться до кожної кінцівки людини, а також спеціальними руками-маніпуляторами. Все це в комплексі виконує функції опорно-рухового апарату, зменшує навантаження на м'язи і збільшує силу людини.

Читайте такожДля Армії США створять «костюм Залізної людини»

Користувач екзоскелету може легко підняти вантаж масою до 100 кг, а потім нести його на швидкості до 8 км на годину. Крім того, в компанії розробили полегшену модель скелета, вантажопідйомність якої обмежується 40 кг. Передбачається, що її буде використовувати персонал лікарень, щоб полегшити перенесення лежачих хворих з ліжка на каталку. Коштувати екзоскелети будуть від $5 тис. до $7 тис.

У Panasonic вважають, що їх розробка з часом буде широко затребувана в промисловості і в будівельній галузі. У компанії також відзначили, що екзоскелетом можна користуватися навіть в костюмі радіаційного захисту, і тому новинка може застосовуватися ліквідаторами наслідків аварії на АЕС "Фукусіма-1". У той же час вивчається можливість створення і космічного скафандру на основі Power Loader.