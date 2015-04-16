Розсекречені дані про найглибоководніший скарб

Команда дослідників Deep Ocean Search повідомила про успішне закінчення операції з підняття вантажу з дна моря, повідомляє "Моя планета". Дайверам вдалося дістати десятки тонн срібних монет з глибини 5150 м. Цінний скарб затонув разом з британським пароплавом City of Cairo ("Місто Каїр"), який у 1942 році прямував з Бомбея до Англії і був торпедований німецьким підводним човном у 772 км на південь від острова Святої Олени. Гроші призначалися для фінансування військових дій Великобританії.

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Пароплав вважався зниклим майже 70 років. Лише у 2011 році за договором з урядом Великобританії команда Deep Ocean Search приступила до пошуку судна. Його вдалося виявити за допомогою сонара, однак дослідники не відразу здогадалися, що під ними саме корабель - пароплав був розламаний на 2 частини і покритий товстим шаром мулу, через що перетворився на пагорб, погано помітний для сигналів.

Операція з підйому знайдених скарбів проходила в 2013 році, проте дозвіл розсекретити інформацію про скарб було видано міністерством транспорту Великобританії тільки зараз.

Як зазначає команда дослідників-підводників, це була технічно складна робота. "Сукупність факторів: тиску, температури, повторні занурення на велику глибину, стали причиною численних поломок систем, чого не траплялося раніше при роботі на глибині 3000-4000 м", - йдеться на офіційному сайті компанії.

За даними газети The Guardian, срібні монети, підняті з дна моря, були переплавлені у Великобританії і виручені кошти надійшли в скарбницю, їх сучасна вартість оцінюється в 34 млн фунт стерлінгів (47 млн євро).

Перш ніж остаточно покинути місце дослідження, дайвери закріпили меморіальну дошку в пам'ять про 104 людей з судна "Місто Каїр", які загинули, рятуючись на шлюпках після корабельної аварії.