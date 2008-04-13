Росія пропонує будувати космічні кораблі просто в космосі

Росія побудує на орбіті космічний завод із складання кораблів для польотів на Місяць і Марс. Про це заявив глава Роскосмосу Анатолій Пермінов. За словами Пермінова, Роскосмос запропонував створити пілотований складальний комплекс на навколоземній орбіті. Керівництво країни на Раді безпеки 11 квітня підтримало цю ідею. У комплексі можуть складатися кораблі заважкі, щоб стартувати із Землі.

До цих планів можна братися не раніше завершення експлуатації МКС, тобто після 2020 року. Конкретні терміни будівництва орбітального заводу поки не обумовлені.

Пермінов також повідомив про те, що космодром Східний в Амурській області почне працювати в 2015 році, а перший пілотований запуск з майданчика відбудеться в 2018 році.

Лента.ру