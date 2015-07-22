Росія погрожує внести YouTube в реєстр порушників авторських прав

Як йдеться в повідомленні прес-служби Роскомнадзору, за заявою правовласника "ТНТ-Телесеть" ухвалою Московського міського суду від 7 квітня 2015 були прийняті попередні забезпечувальні заходи захисту виключних прав на багатосерійні фільми "Фізрук" (1 сезон, серії 1-20), "Фізрук" (2 сезон, серії 1-4, 6-14) і "Чорнобиль" (серії 1-2, 5-8), розміщені на відеохостингу http://www.youtube.com.

Первинне повідомлення про порушення авторських прав прямувало адміністрації YouTube 8 квітня 2015 року, після чого протиправна інформація була видалена, пише ТАСС.

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Однак, за даними відомства, в подальшому за результатами моніторингу сайту YouTube неодноразово виявлялося повторне розміщення цих серіалів.

20 липня 2015 року був проведений черговий моніторинг нелегального їх розміщення на порталі відеохостингу. В результаті було виявлено 137 посилань, де розміщується нелегальний контент.

Повідомлення з проханням про видалення протиправно розміщених матеріалів Роскомнагляд неодноразово направляв адміністрації інтернет-ресурсу.

При цьому в даний час доступ до нелегального відео адміністрацією ресурсу не обмежений.

Роскомнагляд попереджає російських користувачів, що 27 липня 2015 року окремі покажчики сторінок сервісу YouTube будуть включені в реєстр порушників авторських прав. По закінченні трьох робочих днів у разі невидалення протизаконної інформації доступ до цих посилань буде обмежений операторами зв'язку. Це може призвести до того, що для окремих абонентів інтернет-провайдерів буде обмежений доступ до сервісу YouTube.

У той же час Роскомнагляд розраховує на неухильне виконання адміністрацією відеопорталу судового акту.