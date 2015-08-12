NASA зробило фото світанку з борту МКС
20:01, 12 серпня 2015Наука та IT
1794 0
На фото можна побачити світанок, знятий із вікна МКС.
Фото світанку з вікна МКС / Фото NASA
Космонавт NASA Скотт Келлі, який наразі перебуває на МКС зі своєю річною місією, зробив і опублікував на своїй сторінці в соціальній мережі фото світанку, який він зняв з вікна МКС.
Фото було опубліковано на сайті NASA.
Читайте такожНічні знімки з космосу допоможуть у створенні глобальної карти міст Землі - вчені
Міжнародна космічна станція перебуває на орбіті Землі на відстані 352 кілометри над її поверхнею і подорожує зі швидкістю 29 тисяч кілометрів за годину.
Через те, що МКС повністю здійснює політ навколо Земної кулі за 92 хвилини, космонавти спостерігають 16 сходів і заходів Сонця кожен день.
Раніше NASA показало знімок з космосу масштабних пожеж у Сибіру.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter