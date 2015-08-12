NASA зробило фото світанку з борту МКС

Космонавт NASA Скотт Келлі, який наразі перебуває на МКС зі своєю річною місією, зробив і опублікував на своїй сторінці в соціальній мережі фото світанку, який він зняв з вікна МКС.

Фото було опубліковано на сайті NASA.

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Міжнародна космічна станція перебуває на орбіті Землі на відстані 352 кілометри над її поверхнею і подорожує зі швидкістю 29 тисяч кілометрів за годину.

Через те, що МКС повністю здійснює політ навколо Земної кулі за 92 хвилини, космонавти спостерігають 16 сходів і заходів Сонця кожен день.

Раніше NASA показало знімок з космосу масштабних пожеж у Сибіру.