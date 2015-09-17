Кава здатна "переводити стрілки" внутрішнього годинника людини - вчені

До такого висновку прийшли американські вчені, автори статті в журналі Science Translational Medicine. Коротко про дослідження повідомляє Science News.

Дослідники з'ясували, що подвійний еспресо, випита перед сном, переводить внутрішній годинник приблизно на 40 хвилин тому. Вплив кофеїну на організм було вивчено давно, проте думка, що він здатний переводити стрілки біологічних ритмів, було підтверджено і науково обгрунтовано тільки тепер, передає Lenta.ru.

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До участі в експерименті було залучено п'ять осіб. За кілька годин до часу, коли вони відходять до сну, їм давали таблетку з кофеїном або плацебо. У ході спостережень з'ясувалося, що кофеїн діє приблизно як яскраве світло, яке є одним з найбільш вивчених інструментів для переведення стрілок внутрішнього годинника.

Вчені також виявили, що кофеїн допомагає впоратися з негативним станом здоров'я, який називається «джетлаг» і виникає внаслідок різких і частих змін часових поясів. Своєчасний прийом кави і кофеїновмісних напоїв сприяє більш швидкому звиканню до нового розкладу зміни дня і ночі в добі. Наприклад, кава на ніч корисна після тривалого перельоту зі сходу на захід.