NASA запустило сайт із щоденними фотографіями Землі з космосу

Щодня близько 12 кольорових знімків з супутника DSCOVR будуть завантажуватися на сайт і дозволять розглянути Землю з різних точок, повідомляє РИА Новости з посиланням на агентство.

Фотографії робляться супутником DSCOVR, який був запущений в лютому з метою спостереження за сонячним вітром, а також атмосферою Землі.

Супутник знаходиться в точці Лагранжа L1 безпосередньо на лінії Земля – Сонце, таким чином, наша планета завжди повернена до нього сонячною стороною. Оскільки на тлі темряви космосу Земля виглядає яскраво освітленою, знімки робляться з дуже короткою витримкою 20-100 мілісекунд. При цьому навіть найяскравіших зірок на фотографії не видно.

Читайте такожЗемля вночі: захоплююче відео з космосу

Оснащена телескопом камера EPIC, яка встановлена на супутнику, робить серію з 10 знімків в різних частинах спектра, від ультрафіолетового до близької до інфрачервоного. Зображення, зроблені в червоному, зеленому та синьому каналах, потім використовуються для створення кольорових фотографій, якість яких відповідає зробленим з 12–мегапіксельної камери.

Раніше УНІАН повідомляв, що NASA опублікувало фотографію великої корональної дірки на Сонці.