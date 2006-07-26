Рейтинг найсексуальніших автомобілів світу (фото)

У рейтингу найсексуальніших автомобілів на планеті, складеному за наслідками голосування читачів відомого видання Top Gear, переможцем виявилася мікролітражка Fiat 500, що випускалася в 1970-і роки.

На думку респондентів, за кермом цієї машинки будь-який водій, чоловік чи жінка, має підвищену сексуальну привабливість.

Друге місце дісталося класичному автомобілю Джеймса Бонда - Aston Martin DBS, нове покоління якого, до речі, з`явиться в наступній серії про пригоди "супер-агента", яка нині готовиться до виходу на екрани.

У рейтинг найсексуальніших машин на думку журналу Top Gear потрапили також:

Maserati Quattroporte,

Chevrolet Camaro,

Citroen C6,

Lincoln Continental,

Bentley Continental S1 Fastback,

BMW M1

і Rolls-Royce Phantom.

Замикає першу десятку персонаж з популярного мультфільму "Тачки" - Porsche 911.

Лента.ру