В Японії успішно випробували таблетку, здатну вилікувати грип за день

Препарат перешкоджає надходженню до вірусу ферментів, необхідних для його розмноження, повідомляє РИА Новости з посиланням на публікацію газети Nikkei. Завдяки цьому для остаточного одужання досить вживати ліки протягом усього доби.

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Другий етап експериментального застосування нової розробки планується на листопад: саме в цей період кількість захворювань на грип різко зростає. Препарат випробують на кількох сотнях пацієнтів.

Міністерство охорони здоров'я Японії після підтвердження ефективності та безпеки препарату проведе необхідну процедуру ліцензування ліків. У результаті початок продажів нового засобу лікування очікується в 2018 році.