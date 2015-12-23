Google розробляє новий сервіс обміну мобільними повідомленнями - The Wall Street Journal

Про це пише Лента.ру з посиланням на The Wall Street Journal.

Як пояснили джерела, знайомі з ходом розробки, мова йде про так звані чат-боти, тобто програми, здатні відповідати на запитання в програмі обміну повідомленнями. Таким чином, користувачі можуть надсилати текстові повідомлення своїм друзям, так і ботам, які будуть знаходити потрібну інформацію в інтернеті.

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Поки неясно, коли Google запустить свій сервіс і наскільки він буде успішним. У самій компанії від коментарів відмовилися.

Google вже провів численні дослідження в області штучного інтелекту. У червні було оголошено про те, що розроблений бот, який вчиться говорити з людьми, аналізуючи діалоги з фільмів. Подібні функції будуть включені, за словами джерел, в новий месенджер.

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