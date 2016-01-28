ЗМІ назвали ймовірну дату презентації iPad Air 3

Про це повідомляє портал 9to5mac з посиланням на надійні джерела, передає Lenta.ru. Як вважають інформатори видання, планшет покажуть на тому ж заході, що і бюджетний iPhone 5se, чутки про анонс якого з'явилися раніше. Додатково на презентації представлять низку нових моделей Apple Watch. Орієнтовно Apple запланувала виступ на 14 березня, проте дату поки не затвердили остаточно.

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Ймовірний Air iPad 3 забезпечать 9,7-дюймовим екраном. Не виключається, що в задню кришку вмонтують LED-спалах для поліпшення якості фотографій, зроблених в нічних умовах.

Якщо модель анонсують, вона стане першим планшетом, який поповнив лінійку iPad Air з 2014 року. Тоді в продаж надійшли Air iPad 2 і iPad mini 3.

За неофіційною інформацією, бюджетний смартфон iPhone 5se отримає 4-дюймовий екран і зовні буде схожий на iPhone 5s. Зміни торкнуться лише форми переднього скла, яке отримає округлені краї, як у нинішнього покоління флагманів компанії.