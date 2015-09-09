Apple Watch дасть можливість майбутній матері моніторити серцебиття дитини (фото)

Apple Watch дасть можливість вагітним жінкам моніторити серцебиття ще ненародженої дитини.

Про це заявили на традиційній презентації новинок Apple у Сан-Франциско, передає Лента.ру.

"Мами зможуть моніторити серцебиття ще ненародженого малюка. Дуже реалістично - звук серцебиття дитини, який фіксується через зап'ястя його майбутньої мами з допомогою Apple Watch", - повідомляють кореспонденти.

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Як повідомляв УНІАН, у Сан-Франциско в Bill Graham Civic Auditorium почалася презентація нових iPhone і, можливо, iPad, а також iOS 9 і WatchOS 2.

Джефф Вільямс, віце-президент з операцій Apple почав розповідати про програми, які є під Apple Watch. Зокрема, на прикладі програми Airstrip показано перемикання між режимами перегляду даних в реальному часі та в історичній перспективі на годиннику. Також Facebook Messenger'ом можна буде користуватися на годиннику. Крім цього, представлені нові ремінці Apple Watch від модного дому Hermes.