Apple Watch дасть можливість майбутній матері моніторити серцебиття дитини (фото)
Майбутні матері зможуть слухати серцебиття малюка.
Apple Watch дасть можливість вагітним жінкам моніторити серцебиття ще ненародженої дитини.
Про це заявили на традиційній презентації новинок Apple у Сан-Франциско, передає Лента.ру.
"Мами зможуть моніторити серцебиття ще ненародженого малюка. Дуже реалістично - звук серцебиття дитини, який фіксується через зап'ястя його майбутньої мами з допомогою Apple Watch", - повідомляють кореспонденти.
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Як повідомляв УНІАН, у Сан-Франциско в Bill Graham Civic Auditorium почалася презентація нових iPhone і, можливо, iPad, а також iOS 9 і WatchOS 2.
Джефф Вільямс, віце-президент з операцій Apple почав розповідати про програми, які є під Apple Watch. Зокрема, на прикладі програми Airstrip показано перемикання між режимами перегляду даних в реальному часі та в історичній перспективі на годиннику. Також Facebook Messenger'ом можна буде користуватися на годиннику. Крім цього, представлені нові ремінці Apple Watch від модного дому Hermes.