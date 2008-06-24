НАТО розповість як захищатися в кіберпросторі

Міжнародна конференція "Запобігання і протистояння нападам в кіберпросторі" 24-25 червня триватиме в Єревані за сприяння міністерства закордонних справ Вірменії і НАТО, повідомила прес-служба вірменського зовнішньополітичного відомства.

"У конференції візьмуть участь представники країн-членів НАТО, країн-учасниць програми "Партнерство заради миру", міністерств і відомств Вірменії, представники акредитованих в Єревані посольств, а також представники різних міжнародних організацій", - сказав представник прес-служби.

За його словами, конференція пройде в рамках Тижня НАТО у Вірменії, який розпочався сьогодні.