Створили 99-доларовий ноутбук (фото)

Компанія Jointech представила ноутбук JL7100 вартістю 99 доларів, який став найдешевшим лептопом у світі, повідомляє Engadget. Раніше найдешевшим ноутбуком в світі вважався китайський World`s Cheapest Laptop, вартістю в 130 доларів.

Побудований JL7100 на базі чіпсета Samsung. Об`єм його оперативної пам`яті складає 64 мегабайти. Такий же об`єм пам`яті передбачений в ноутбуку для зберігання даних. Остання може бути розширена за рахунок зовнішнього USB-накопичувача місткістю до 8 гігабайт. Про те, який всередині Jointech JL7100 встановлений процесор, не повідомляється.

Важить ноутбук 680 грамів, діагональ його екрана дорівнює семи дюймам. Зовні JL7100 повторює семидюймовий Asus Eee PC 701. Працює JL7100 під управлінням Windows CE 5.0.

Крім операційної системи, на ноутбук встановлені такі програми, як MS Word Viewer, MS Excel Viewer, MS Powerpoint Viewer, MSN Messenger, Media Player, Image Viewer, Wordpad, PDF Viewer, Calculator, Paint і Internet Explorer.

Також повідомляється, що JL7100 оснащений QWERTY-клавіатурою, тачпадом і стереодинаміками. Час роботи ноутбука від батареї складає від чотирьох годин. У режимі очікування JL7100 здатен працювати до 72 годин від одного заряду акумулятора. Час повної зарядки акумулятора - чотири години. Поставлятися ноутбук буде в чотирьох колірних варіантах: чорному, рожевому, білому і блакитному.

Раніше ідею створення стодоларового ноутбука висловлювали представники фонду One Laptop per Child. Мета фонду - забезпечення малозабезпеченої молоді в усьому світі спеціальною моделлю портативних комп`ютерів, вартістю 100 доларів. Ноутбуки, створені в рамках цієї програми, одержали назву OLPC XO. Вони побудовані на базі процесора AMD з тактовою частотою 500 мегагерц, оснащені 128 мегабайтами оперативної пам`яті і 512-мегабайтним флеш-диском для зберігання інформації. В даний час XO коштує 188 доларів.

Лента.ру