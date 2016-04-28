Марсохід передав на Землю панорамний знімок мільярдів років історії Марса

За словами дослідників, знімок дозволяє простежити, як змінювалася поверхня Марса протягом мільярдів років його розвитку, передає ZN.UA. Марсохід досяг плато Науклуф після декількох місяців вивчення піщаних дюн на Марсі. Порізана поверхня плато являла небезпеку для коліс марсохода.

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Як заявив Стівен Лі з команди Curiosity, "ми дуже уважно стежимо за станом коліс марсохода. Тріщини і пробої накопичуються на їх поверхні приблизно з тією швидкістю, яку ми очікували побачити. Я впевнений, що у них вистачить запасу міцності для того, щоб доставити нас в найцікавіші куточки на схилах гори Шарп".

На зображеннях, які були отримані марсоходом, можна побачити порізані вітром відкладення, стінки кратера Гейл і гору Шарп. Отримані знімки дозволяють дослідникам вивчити те, як змінювалася поверхня Марса з геологічної точки зору за останні 3-3,5 млрд років.

У березні 2015 року марсохід виявив на Марсі сліди зв'язаного азоту у вигляді нітратів. Як відзначають вчені, це може свідчити про наявність примітивної форми азотного циклу в екосистемі стародавнього Марсу (якщо про такий є сенс говорити).У серпні Curiosity зробив серію "селфі" у багатому водою районі гори, названої NASA "Оленяча шкіра".