Марсохід Curiosity зробив панораму дюн Марсу

Панораму скам'янілих піщаних дюн Марса, створену за допомогою камери марсоходу Curiosity опублікувало NASA, передають РИА Новости.

За допомогою однієї з своїх систем візуалізації — mastcam, марсохід 27 серпня зняв околиці в районі гори Шарп. Панорама вийшла з декількох десятків окремих зображень.

Шарп — одна з гір Марса, знаходиться в кратері Гейл. Висота гори складає близько 5 кілометрів. Імовірно, гора утворилася з озера, що висихало й знову наповнювалося водою протягом мільйонів років.

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Як повідомляв УНІАН, марсохід Curiosity виявив на Марсі аналог первинної земної кори, що говорить про те, що Червона планета й Земля були дуже схожими, включаючи океани і велику кількість рідкої та замороженої води, в далекому минулому.