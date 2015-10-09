Вчені NASA вважають, що на Марсі в минулому існували озера

Про це йдеться в дослідженні, опублікованому в четвер у журналі Science, передає ТАСС.

На думку співробітників космічного відомства, водою, зокрема, колись був заповнений кратер Гейл, діаметр якого становить близько 154 км. До таких висновків учені прийшли, вивчивши інформацію, зібрану, в тому числі, за допомогою марсоходу Curiosity. Як відзначають дослідники, озера, можливо, існували протягом достатньо тривалого для зародження життя часу.

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Як зазначив один з керівників проекту Curiosity, вчений з Каліфорнійського технологічного інституту Джон Гротзінгер, наявні дані говорять про те, що в кратері мало місце відкладення осадових порід протягом тисячоліть, що підтверджує тривале існування озер. Джерелом води, ймовірно, могли бути дощі або льоди, що танули. "Якщо знайдені свідчення існування озер, то це може бути аргументом на користь наявності життя", - констатував Гротзінгер.

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