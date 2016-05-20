Hubble сфотографував Марс з рекордно близької відстані (фото)

Зображення було отримано 12 травня, коли Марс знаходився на відстані 80 млн км від Землі, передає Lenta.ru. роздільна здатність знімка становить 50 км на піксель. На ньому можна побачити полярні шапки і хмари Червоної планети.

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В крайньому правому куті можна розглянути плато Великий Сірт, що являє собою щитовий вулкан. На південь від нього розташована овальна рівнина Еллада. В діаметрі вона досягає 1770 км. Найімовірніше, вона утворилася 3,5 млрд років тому в результаті падіння великого астероїда.

Помаранчева територія в центрі зображення являє собою Арабську землю (височина в північній частині Марса, в діаметрі досягає 4,5 тис. км). Ця місцевість є однією з найстаріших на планеті і покрита безліччю каналів і кратерів.

На показаній NASA півкулі працювали кілька місій, включаючи Viking 1 (у 1976 році), Mars Pathfinder (у 1997 році), а також продовжує функціонувати ровер Opportunity. Місця посадки марсоходів Spirit і Curiosity знаходяться на протилежній півкулі. На мінімальній за останні 10 років відстані від Землі Марс виявиться 22 травня. В цей день Земля буде розташовуватися точно на прямій між Червоною планетою і Сонцем.