Вчені розробили аналіз крові, який допоможе обрати ліки від депресії

Сьогодні лікарі виписують антидепресанти методом проб і помилок - спостерігаючи, яку реакцію викликає той чи інший препарат у пацієнта і при необхідності змінюючи ліки, передає Бі-бі-сі. Це призводить до того, що приблизно в половині випадків ліки, які лікар виписує першими, не діють.

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Новий метод дозволяє виділити пацієнтів, яким не підходять звичайні антидепресанти. За оцінкою лікарів, із загальної кількості тих, хто страждає на депресію такі люди становлять приблизно третину. Таким пацієнтам рекомендується прописувати відразу сильнодіючі антидепресанти.

Медики підкреслюють, що метод поки тільки досліджується. Коли він розроблявся, тестування проводилося на 140 хворих депресією пацієнтах, але щоб зробити остаточний висновок про ефективність методу, необхідно протестувати його на набагато більш численій групі людей.

Депресія є дуже поширеною проблемою психічного здоров'я в усьому світі: за різними оцінками, на неї страждають до 350 млн людей всіх вікових категорій.