Вчені підрахували, що лише 5% населення Землі є здоровими

Міжнародний колектив медиків провів своєрідний перепис населення планети і прийшов до висновку, що близько 95% жителів земної кулі не можна визнати здоровими людьми, і приблизно третина з них потерпає від п'яти і більше хвороб одночасно, йдеться в статті, опублікованій в журналі Lancet, передає РИА Новости.

"Поширені і при цьому такі, що можна попередити, джерела втрати здоров'я, наприклад, серйозні порушення в роботі опорно-рухового апарату та розлади психіки та поведінки, не отримують тієї уваги від служб охорони здоров'я, яке вони заслуговують. Вирішення цих проблем вимагає зрушення у пріоритетах в роботі систем охорони здоров'я по всій Землі – тепер ми повинні не тільки допомагати людям доживати до старості, але й залишатися здоровими", — заявив Теодор Вос (Theodor Vos) з університету Вашингтона (США).

Вос і його колеги прийшли до такого висновку при підведенні підсумків міжнародного проекту GBD, в рамках якого медики намагалися оцінити схильність до різних хвороб людства на глобальному рівні і визначити, як багато років життя вони в середньому забирають у нас.

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Головним висновком цього дослідження стало те, що частка хворих людей в суспільствах світу продовжувала швидко зростати в останні 20-25 років, тоді як смертність збільшилася не так сильно.

В результаті цього майже 95% людей на нашій планеті страждають від того або іншого захворювання, і приблизно третина з них є носіями відразу п'ять і більше хвороб. В сукупності, людство щороку втрачає близько 730 мільйонів років життя через хвороби, як смертельно небезпечні, так і відносно нешкідливі.

Ситуація змінилася у гірший бік порівняно з кінцем минулого століття з двох причин – загального старіння населення планети і зростанням числа проблем, що виникають вже при народженні дитини. За словами медиків, лише невелика частка літніх людей у віці 80-90 років, які живуть сьогодні, мали аналогічні проблеми в минулому, тоді як сьогодні близько 60% дітей у країнах третього світу народжуються вже хворими.

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У Європі велика частина проблем зі здоров'ям виникає в результаті падіння літніх і дорослих людей на сходах, слизькій підлозі, льоду та інших небезпечних поверхнях, а в країнах, що розвиваються, провідну роль відіграють діабет і травми, отримані під час військових конфліктів, а також паразитичні черв'яки.

Найпоширенішими хворобами залишаються "велика трійка" – біль у спині, депресія і анемія, від яких в середньому страждає кожен шостий житель Землі. Крім цього, в десятку входять карієс, діабет, мігрень, біль у шиї.

Як вважають Вос і його колеги, подібні дані свідчать про те, що медикам вже час перейти з боротьби зі смертю на боротьбу з хворобами, які віднімають, як виявилося, порівнянне число років життя у населення планети.