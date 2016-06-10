ЗМІ: Неконтрольована восьмитонна китайська станція може впасти на Землю

До такого висновку приходять деякі спостерігачі, які стежать за траєкторіями навколоземних об'єктів за допомогою аматорських телескопів і камер, повідомляє "Газета.Ru" з посиланням на Space.com.

Такої думки дотримується Томас Дорман, неодноразово стежив за прольотами восьмитонної станції, яка з березня цього року втратила зв'язок з землею. «Якщо я правий, Китай буде чекати до останньої хвилини, щоб сказати світові, що у них проблема зі станцією», - сказав Дорман.

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«Якщо її уламки впадуть на населену територію, це буде дійсно не найкращий день... Ймовірність мала, але іноді такі речі трапляються, тому треба бути насторожі», - вважає він. У березні представники китайського центру підготовки космонавтів пояснили, що втрата телеметрії зі станцією може призвести до неконтрольованого її сходу з орбіти в майбутньому. На думку Дона Чена, експерта вашингтонського дослідницького центру Heritage Foundation, викликає підозру те, що китайська влада так і не оголосила передбачуване місце і час сходження. «Це може говорити про те, що сходження з орбіти буде неконтрольованим», - вважає експерт.