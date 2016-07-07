Космічний корабель "Союз МС" із новим екіпажем МКС успішно вийшов на орбіту

Старт ракети-носія відбувся о 4:36 за київським часом.

Приблизно через 9 хвилин після старту космічний корабель відокремився від ракети-носія, вийшов на орбіту і взяв курс на Міжнародну космічну станцію (МКС) .

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Як очікується, космічний корабель "Союз МС" пристикується до російського сегменту МКС 9 липня о 7:12 за київським часом.

Корабель повинен доставити на Міжнародну космічну станцію новий екіпаж чергової експедиції.

До складу експедиції входять росіянин Анатолій Іванишин, американка Кетлін Рубенс і японець Такуя Онісі. Варто зазначити, що для Рубенс і Онисі це є першим космічним польотом, а Іванишин полетів у космос вже вдруге - вперше він побував на орбіті в 2011-2012 роках і провів там 165 діб.

Як повідомляв УНІАН, комісія затвердила склад екіпажу чергової експедиції на Міжнародну космічну станцію (МКС), який полетить на орбіту на 7 липня з космодрому Байконур.