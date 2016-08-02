На круїзних лайнерах з Дубая в Абу-Дабі пасажирів обслуговуватимуть роботи

Зокрема, пасажири одного з лайнерів компанії зможуть користуватися послугами офіціантів-роботів, розроблених дослідниками з City Lab MIT Senseable. Замовлення гості зможуть розміщувати з допомогою планшетів, передають Русские Эмираты. Приготуванням коктейлів також займуться роботи-бармени.

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У той же час на іншому судні буде базуватися трупа з шести робо-екранів, які влаштовують спонтанні сольні, парні і масові виступи.

Круїзна компанія також вкладає кошти в оснащення лайнерів високошвидкісним доступом в інтернет. Повідомляється, що він буде найшвидкіснішим з'єднанням на море. Оновлення зачіпає і найбільше круїзне судно Harmony of the Seas. "Технології змінюють те, як люди звикли подорожувати, і ми не відстаємо від цього", - сказав Шон Трейсі, керуючий директор Royal Caribbean в Сінгапурі і Південно-Східній Азії.

Royal Caribbean також звернулася до передових технологій "віртуальних балконів" в кожній каюті, завдяки чому з них відкривається вид на океан і обстановку портів. Ще один аспект оновлення - скляні стіни від підлоги до стелі, які здатні проектувати будь-які сцени з реального життя або з уяви.