У Дубаї відкрили перший у світі надрукований на 3D-принтері офіс (фоторепортаж)

Як повідомляє emirates247.com, унікальна будівля площею 250 квадратних метрів розміщена поруч з бізнес-готелем Emirates Towers. При цьому дизайн офісу виконано за останнім словом техніки. Сама будівля підключена до електроенергії, водопостачання, телекомунікацій і обладнана кондиціонером.

Для виробництва будівлі використовувався спеціальний тип цементу.

Всього на зведення будівлі витратили 17 днів, а вартість оплати праці персоналу виявилася на 50% нижче, ніж при будівництві звичайних будинків, за рахунок меншої кількості співробітників і високої швидкості виконання робіт.

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Зведена будівля виконана в рамках стратегії Дубая з 3D-друку, спрямованої на використання цієї перспективної технології для підвищення статусу ОАЕ і Дубая як провідного світового центру 3D-друку до 2030 року. Стратегія орієнтована на три основних сектори: будівництво, медицина і споживчі товари.

Як повідомляв УНІАН, в Дубаї також планують побудувати перший в світі готель на сонячній енергії. У 170-кімнатному готелі Indigo також будуть повністю перероблятися усі стічні води і відходи.