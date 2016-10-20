"Щось пішло не так": в ESA не знають чи розбився модуль Schiaparelli під час посадки на Марс

Під час посадки Schiaparelli на Марс стався збій. Про це повідомили у Європейському космічному агентстві, пише "Meduza".

Зазначається, що апарат ввійшов в атмосферу за планом та розкрив парашут, однак потім щось пішло не за планом. Втім, що саме сталося із апаратом наразі невідомо.

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Учені заявляють, що найближчим часом розпочнуть аналізувати отримані дані із апарата Trace Gas Orbiter, який прибув на Червону планету разом із Schiaparelli та успішно вийшов на орбіту.

При цьому, як зазначив глава операцій ЕКА Андреа Акомаццо «необхідно встановити, що сталося в останній момент під час посадки», додавши, що Schiaparelli не передавав жодних даних, тож наразі важко сказати чи розбився апарат.

Нагадаємо, 19 жовтня Модуль Schiaparelli місії ExoMars здійснив посадку на Марс. Вхід в атмосферу і спуск Schiaparelli проходив у штатному режимі.

Втім пізніше апарат втратив зв'язок із Землею під час посадки на поверхню планети. Фахівці Європейського космічного агентства (ESA) отримали радіосигнал з телеметрією від спускового модуля Schiaparelli. Зв'язок перервався під час посадки апарату на поверхню планети.