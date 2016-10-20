Посадковий модуль Schiaparelli втратив зв'язок із Землею під час посадки на Марс

Фахівці Європейського космічного агентства (ESA) отримали радіосигнал з телеметрією від спускового модуля Schiaparelli. Зв'язок перервався під час посадки апарату на поверхню планети.

Про це під час прямої трансляції з Центрального управління польотами в Дармштадті (Німеччина), де відбувається обробка даних із супутника, заявив представник агентства, передає РБК.

«Радіосигнал був отриманий, але його передача обірвалася в момент спуску апарата. Ми поки не можемо нічого точно сказати, нам потрібно більше інформації», — сказав представник агентства.

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«У самий відповідальний момент сигнал з індійського радіотелескопа при спуску модуля був втрачений», — сказали в ESA.

Апарат Schiaparelli увійшов в атмосферу Марса о 17:42 за київським часом, після чого з ним зник зв'язок. Це відбулося за планом, тому що космічний апарат залетів за планету, і його перестало бути видно. Дані про посадковий модуль записував орбітальний модуль місії ExoMars - Trace Gas Orbiter (TGO), який у цей час увійшов в гравітаційне поле Марса і почав рухатися по навколомарсіанській орбіті.

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Телеметрія на станції стеження на Землю стала надходити о 19:34 за київським часом. Експерти міжнародних космічних агентств приступили до аналізу обсягу отриманих з космічного апарату даних. За інформацією ESA, яке встигло обробити частину радіосигналу Schiaparelli, модуль до останнього моменту передавав сигнали, але після розкриття парашута зник з ефіру. Це не означає, що Schiaparelli розбився або загублений. Щоб зрозуміти, що сталося з апаратом, фахівці залишаться розшифровувати сигнал до ранку 20 жовтня.

За словами експертів ESA, дані телеметрії будуть остаточно проаналізовані і оброблені до 11:00 за київським часом 20 жовтня. В цей час з Центрального управління польотами в Дармштадті розпочнеться пряма трансляція з представниками космічної місії, які оголосять про результати посадки спускного модуля на поверхню Марса.