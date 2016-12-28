Оприлюднили список найгірших гаджетів 2016 року (фото)

У список з восьми гаджетів потрапили як відомі на нашому ринку пристрої, так і ті, продажі яких в Україні були мінімальні - наприклад, розумний годинник Tag Heuer Connected, який автори статті назвали "звичайним годинником на Android, але з потрійним цінником".

Про це пише "Новое врямя", аналізуючи дані дослідження порталу Engadget.

Розчарував журналістів і такий, досить спірний гаджет, як Lenovo Yoga Book. На цьому ноутбуці з сенсорною клавіатурою майже неможливо друкувати наосліп, а покласти руки на клавіатуру в секунду відпочинку просто неможливо - обов'язково що-небудь та й натиснеться. Крім того, пристрій вимагає стилус.

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Висока ціна гаджета в поєднанні з далеко не флагманськими характеристиками змусили виділити смартфон Sony Xperia X Performance. Апарат, який продавали за 700 доларів, пропонує лише незначне збільшення продуктивності в порівнянні зі стандартним Xperia X, використовує той же екран і камеру, і навіть не має датчика відбитків пальців.

Одним з головних розчарувань року був названий Galaxy Note 7 через велику кількість скарг на самозаймання смартфона. Також найгіршим гаджетом 2016 року був названий дрон GoPro Karma, виробництво якого припинилося через 16 днів після старту продажів.

Також в список потрапили розумні навушники Vinci, фільтри в Snapchat, які назвали "расистськими" та адаптер для навушників iPhone 7.