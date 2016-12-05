Експерти пояснили, чому вибухають Samsung Note 7

Офіційна причина самозаймання смартфонів Samsung Note 7 поки не названа. Свою версію назвали фахівці компанії Instrumental, яка займається діагностикою гаджетів, Ганна Щедлецкі та Семюель Вайс. Їхній блог цитує видання Ubergizmo.

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Причиною самозаймання не вперше називають дизайн телефону. Але експерти подивилися на це під іншим кутом. Якби проблема була тільки в батареї, то чому виробник просто не замінив її, а змушений був "убити" лінійку Note 7? Ймовірно, що причина в самому смартфоні.

Фахівці прийшли до висновку, що в гонці з іншими виробниками Samsung спробував встановити у свою флагманську модель занадто великий акумулятор. Можна було б просто комплектувати телефон меншим акумулятором, але тоді Note 7 зміг би протриматися без підзарядки менше свого попередника, Note 5, і менше свого головного конкурента - iPhone 7 Plus.

Також відзначається, що південнокорейський виробник використовував стандартні процедури тестування замість того, щоб провести його самостійно. Можливо, тоді проблема була б виявлена раніше. Але процес тестування, можливо, було спрощено також у спробі обігнати по виходу на ринок iPhone 7.

Як відомо, американська Комісія з безпеки споживчих товарів повідомляла про майже 100 випадків перегріву батареї Galaxy Note 7. Один з пристроїв зайнявся на борту літака Південно-західних авіаліній. Інший запалав під час зарядки у салоні «Джипа» сім'ї із Флориди, в результаті чого автомобіль згорів.

Через неполадки з батареєю Samsung оголосила про повне припинення випуску Galaxy Note 7. Збитки від такого кроку компанія оцінила в $3 млрд. Продаж смартфонів стартував 19 серпня. Згодом Samsung зупинила продажі і відкликала понад 2,5 млн пристроїв через їх загоряння при зарядці або використанні.