AMD створить нову категорію ноутбуків

Корпорація AMD на виставці споживчої електроніки CES в Лас-Вегасі представить процесор Athlon Neo та платформу Yukon, які дадуть змогу випускати нову категорію ноутбуків, пише PC World.

Нові ноутбуки будуть ультрапортативними. Їх вартість коливатиметься від 700 до 1400 доларів. Це значно дорожче нетбуків, але дешевше за сучасні потужні ультрапортативні рішення. Таким чином, Yukon займе проміжну нішу між нетбуками і ноутбуками.

Базова конфігурація на платформі Yukon включає процесор, що працює на частоті 1,6 гігагерца, а також інтегровану відеосистему ATI Radeon X1250. Відеосистему при бажанні можна замінити на ATI Mobility HD3410, що забезпечує набагато кращу продуктивність у сучасних іграх.

AMD є основним конкурентом Intel на ринку процесорів і конкурентом Nvidia на ринку відеокарт. Раніше Nvidia запропонувала власну платформу Ion для нетбуків з інтегрованою відеосистемою GeForce 9400M і процесором Intel Atom. Intel, чиї графічні рішення використовуються в переважній більшості нетбуків, заборонила використовувати свої процесори в Ion.

Лента.ру